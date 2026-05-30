Sinop’ta Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenliği

Sinop'un Gerze ilçesinde Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Yakadibi köyünde gerçekleştirilen şenlikte, sporcular yapılan güreş müsabakalarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Katılımcılara yöresel yemeklerinde ikram edildiği şenlikte, şehitler için dua edildi.

Şenliğe katılan Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, vatandaşların bayramını kutladı.

Yakadibi Köyü Muhtarı İbrahim Altun ise şenliğe katılanlara teşekkür etti.