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Boyabat'ta yağmur ve şükür duası yapıldı

Boyabat'ta yağmur ve şükür duası yapıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Kurtlu köyünde geleneksel yağmur ve şükür duası programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup şükür namazı kılınan etkinliğe Vali Mustafa Özarslan da katıldı. Programda katılımcılara etli pilav, keşkek ve ayran ikram edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

Kurtlu köyünde geleneksel yağmur ve şükür duası programında Kur'an-ı Kerim okundu ve şükür namazı kılındı.

Programa katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, asırlardır yaşatılan anlamlı geleneğin birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden olduğunu dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara etli pilav, keşkek ve ayran ikramında bulunuldu.

Programa AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Müftüsü Paşa Bektaş, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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