Sinop'ta Freni Boşalan Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
Sinop'ta yük boşaltımı sırasında freni boşalan bir kamyonet devrildi, olayda bir belediye çalışanı hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ada Mahallesi 210 No'lu Sokak'ta, Erhan T. idaresindeki belediyeye ait 57 SNP 001 plakalı kum yüklü kamyonetin, yük boşaltımı yaptığı sırada freni boşaldı. Kamyonet, durağa çarparak devrildi.
Kazada hafif yaralanan belediye çalışanı E.B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen kamyonet, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel