Sinop'ta düzenlenecek Leylek Şenliği hazırlıkları devam ediyor

Sinop'ta 20 Haziran'da düzenlenecek Leylek Şenliği için hazırlıklar devam ediyor.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlendiği basın toplantısında, şenlik kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Özarslan, Afrika ülkelerinden her yıl kente gelen leyleklerin 6 ay boyunca Cuma Ovası'nda kendilerine misafir olduğunu söyledi.

Bu eşsiz doğal zenginliği korumak, çevre bilincini artırmak, kuş bilimi alanında farkındalık oluşturmak ve bütüncül bir köy kalkınma örneği oluşturmak amacıyla Leylek Şenliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"Cuma köyünde 20 Haziran'da Valiliğimiz koordinesinde gerçekleştirilecek Leylek Şenliği'nde, leylekleri konu edinen panel, mini bilimsel oturum, şiir, hikaye, canlı resim performans aktiviteleri, fotoğraf kulübümüzün sergisi, mini müzik, folklor gösterileri, çocuklar için aktiviteler, kırsal doğa turları gerçekleştirilecek. Ayrıca şenlik alanında kurulan stantlarda köyün kadınlarınca yapılan leziz yöresel yiyecekler tanıtılacak."

Vali Özarslan, şenliğin yalnızca kültürel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Cumaköy, Cumatabaklı, Cumakayalı ve Yenice köylerinin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak önemli bir kalkınma modeli olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
