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Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sinop'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Erfelek ilçesinde Selahattin Çakır'ın (70) kullandığı odun yüklü traktör, Karacaköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çakır, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Selahattin Çakır Karacaköy Erfelek Sinop Güncel Haberler

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