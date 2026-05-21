Karadeniz'de Nadir Görülen Mavi Yengeç Balıkçıların Ağına Takıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçıların ağına takılan mavi yengeç, Karadeniz'de nadir rastlanan bir tür olarak dikkat çekti. Genellikle Akdeniz, Kızıldeniz ve okyanuslarda yaşayan mavi yengeç, balıkçılar tarafından doğaya bırakıldı. Balıkçı Sinan Yalçın, son zamanlarda bu türle daha sık karşılaştıklarını belirtti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir rastlanan mavi yengeç takıldı.

İlçede avlanmak için denize açılan balıkçılar, ağlarını topladıkları sırada yaşam alanları genellikle Akdeniz, Kızıldeniz ve okyanuslar olan mavi yengeç ile karşılaştı.

Balıkçılarca ağdan çıkarılan yengeç daha sonra denize bırakıldı.

Balıkçı Sinan Yalçın, AA muhabirine, son zamanlarda mavi yengeçlerle sık karşılaşmaya başladıklarını söyledi.

Yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengecin Karadeniz'de görülmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Yalçın, "Ağlarımızı çekerken mavi yengeçlere rastlıyoruz. Son zamanlarda daha sık görülmeye başladı. Neslinin devam etmesi için yeniden denize bıraktık." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
