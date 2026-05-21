Karadeniz'de Nadir Görülen Mavi Yengeç Balıkçıların Ağına Takıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçıların ağına takılan mavi yengeç, Karadeniz'de nadir rastlanan bir tür olarak dikkat çekti. Genellikle Akdeniz, Kızıldeniz ve okyanuslarda yaşayan mavi yengeç, balıkçılar tarafından doğaya bırakıldı. Balıkçı Sinan Yalçın, son zamanlarda bu türle daha sık karşılaştıklarını belirtti.
Yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengecin Karadeniz'de görülmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Yalçın, "Ağlarımızı çekerken mavi yengeçlere rastlıyoruz. Son zamanlarda daha sık görülmeye başladı. Neslinin devam etmesi için yeniden denize bıraktık." dedi.