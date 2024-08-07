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Sinop'ta denizde meydana gelen hortum korku yarattı

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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında meydana gelen denizdeki hortum, çevredeki insanlarda korkuya neden oldu. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu kaydederek sosyal medyada paylaştılar. Hortumun herhangi bir maddi hasara yol açmadığı belirtilirken, yerel yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sinop'ta denizde hortum

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde meydana gelen hortum, çevrede korkuya yol açtı.

Akşam saat 18.30 sıralarında oluşan hortum, aynı zamanda Çatalzeytin ilçesi açıklarından da net bir şekilde görüldü.

Olay anına tanıklık eden çok sayıda vatandaş, cep telefonu kameralarıyla hortumu kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Uzun süre denizde izlenen hortum, herhangi bir maddi hasara yol açmazken, yerel yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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