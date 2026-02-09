Haberler

Sinop'ta denetimli serbestlik hizmetleri için farkındalık durağı oluşturuldu

Güncelleme:
Sinop'ta denetimli serbestlik hizmetlerine yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 'Denetimli Serbestlik Durağı' oluşturuldu. Durak, denetimli serbestlik hizmetlerinin tanıtıldığı afişlerle giydirildi ve bu hizmetlerin somut faydaları vurgulandı.

Sinop'ta, denetimli serbestlik hizmetlerine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Denetimli Serbestlik Durağı" oluşturuldu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün talebi üzerine Sinop Belediyesi tarafından Enver Bahadır Caddesi üzerinde bulunan dolmuş durağına "Denetimli Serbestlik Durağı" adı verildi.

Uygulama kapsamında durak, denetimli serbestlik hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım afişleriyle giydirildi.

Çalışmada, denetimli serbestliğin denetimsiz bir serbestlik olmadığı, aksine planlı, kontrollü ve topluma somut fayda üreten bir ıslah süreci olduğu vurgulandı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamanın önemine dikkat çekilerek, "Günlük yaşamın içinde hayata geçirilen ve iyi uygulama örneği niteliği taşıyan bu farkındalık çalışmasıyla, denetimli serbestlik hizmetlerinin somut başarılarının görünür kılınması ve kuruma yönelik doğru algının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
