Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Sinop'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayıyla kutlamalar yapıldı. Vali ve belediye başkanının katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet marşları ile sona erdi. Ayrıca, kutlamalarda Mehmet Erdem konser verdi.
Sinop'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Hükümet Konağı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Sakarya ve Tuzcular Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.
Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı yürüyüş sonunda meydanda katılımcılarla Cumhuriyet marşları seslendirildi.
Kutlamalar kapsamında ayrıca Sinop Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Mehmet Erdem sahne aldı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel