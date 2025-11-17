Sinop'ta Çöp Kamyonu Kazası: 67 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Sinop'ta bir çöp kamyonunun çarptığı 67 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Ada Mahallesi Yakamoz Sokak'ta meydana geldi.
E.D. idaresindeki 57 KE 273 plakalı Sinop Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Ada Mahallesi Yakamoz Sokak'ta F.Ö'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde F.Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel