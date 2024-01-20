Sinop'ta Budama Yaparken Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti
Sinop'un Gerze ilçesinde budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi düşerek hayatını kaybetti. Atanur Acar'ın düşmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sinop'un Gerze ilçesinde budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hızarçayı köyü Yusufoğlu Mahallesi'nde budamak amacıyla evinin önündeki ağaca çıkan Atanur Acar (51) dengesini kaybederek düştü.
Acar'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Acar'ın cesedi, Gerze Devlet Hastanesi morguna gönderildi.