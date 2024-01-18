Sinop'ta Baba Okulu Projesi Hayata Geçirildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulamaya konulan "Baba Okulu" projesi hayata geçirildi.

İlçedeki bir fabrikada işçilere proje hakkında bilgiler veren İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak, burada yaptığı konuşmada, babalığın önemli bir görev olduğunu söyledi.

Projenin ilçede yaşayan tüm vatandaşlara ulaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yapacaklarını ifade eden Kıvrak, şöyle konuştu:

"Babalık konusu genelde önemini fark edemediğimiz doğal işleyişine bıraktığımız konular arasında. Seminerleri kendim veriyorum. Çünkü babalığın konuşulduğu bir ortamda bulunmak, bir babanın daha önce sorun yaşadığı bir konuda ona bir çözüm sunmaya çalışmak çok önemli. Babalık annelik kadar hassas bir görev. Çocuğun milli manevi değerleriyle birlikte yetişip iyi bir eğitim alabilmesi için babaya düşen çok önemli görevler var. Ayrıca babanın anneye yönelik davranışları da bu seminerde masaya yatırılıyor. Oldukça eğlenceli ve faydalı geçen seminerlerimize dahil olmak isteyen tüm babaları ve baba adaylarını davet ediyorum. Müftülüğümüze gelerek bir çayımızı içebilir ve kayıt olabilirler."