Sinop'ta ATV kazasında 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
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Sinop'un Durağan ilçesinde, oyun oynamak için babasına ait ATV'nin üzerine çıkan 12 yaşındaki Erva S, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sinop'un Durağan ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sırnıkalınca köyünde Erva S, oyun oynamak için evlerinin bahçesindeki babasına ait ATV'nin üzerine çıktı.
Hareket eden aracın devrilmesi sonucu altında kalan Erva S, yaralandı.
Yakınları tarafından aracın altından çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erva S, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel