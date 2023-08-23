Sinop'ta ATV kazasında 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Sinop'un Durağan ilçesinde, oyun oynamak için babasına ait ATV'nin üzerine çıkan 12 yaşındaki Erva S, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.