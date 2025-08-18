Sinop'ta Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında apartmanın çatısı ve son kattaki daire hasar gördü.
Sinop'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Korucuk Mahallesi Tırkışlar mevkisinde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına alan itfaiye erleri, soğutma çalışması yaptı.
Yangında apartmanın çatısı ile son kattaki daire hasar gördü.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel