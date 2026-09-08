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Sinop'ta, "Akıllı Trafik Sistemleri Yönetim Danışmanlığı Projesi" hayata geçiriliyor

Sinop'ta, 'Akıllı Trafik Sistemleri Yönetim Danışmanlığı Projesi' hayata geçiriliyor
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Sinop'ta, "Akıllı Trafik Sistemleri Yönetim Danışmanlığı Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sinop'ta, "Akıllı Trafik Sistemleri Yönetim Danışmanlığı Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen proje kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Sinop'un doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Bu durumun memnuniyet verici olduğunu ancak nüfus ve araç hareketliliğinin artmasıyla kent merkezinde trafik yoğunluğunun da yaşandığına dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz tarafından hazırlanan ve KUZKA tarafından desteklenen projemizin uygulama sürecini 4 Mart tarihinde gerçekleştirmiştik. Aradan geçen süre içerisinde bu çalışma tamamlanmış oldu. Kent merkezimizdeki 2,5 kilometrelik ana ulaşım aksı incelendi. Beş ana kavşakta trafik sayımları yapıldı. Mevcut trafik hareketliliğimiz modellendi. Sorun yaşanan noktalar ve trafik akışını etkileyen unsurlar, nedenler bilimsel veriler ışığında analiz edildi."

Çalışma çerçevesinde aynı zamanda trafik akışının iyileştirilmesine yönelik kısa vadeli düzenlemelerden otopark düzenlemesine ve planlamasına kadar farklı alternatiflerin de geliştirildiğini belirten Özarslan, "Bizim için bu çalışma yalnızca bir danışmanlık raporunun hazırlanması ve projenin tamamlanması değildir. Daha yolun yarısındayız. Şehir yönetiminde kararlarımızı mümkün olduğunca ölçülebilir verilere ve bilimsel analizlere dayandırmak zorundayız. Çünkü klasik bir cümleyle ölçmeden yönetemezsiniz.? Rakamları düzeltmeden başarılı olduk diyemezsiniz. İlk önce bilimsel veriler ışığında buradaki temel performans kriterlerimizi, rakamlarımızı düzeltmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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