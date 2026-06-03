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Sinop'ta ahşap ev yıkımı sırasında dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı

Sinop'ta ahşap ev yıkımı sırasında dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde iki katlı ahşap evin yıkımı sırasında dengesini kaybederek molozların üzerine düşen F. G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Türkeli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sinop'ta ahşap ev yıkımı sırasında dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan F. G, köydeki iki katlı ahşap evin yıkımında çalıştığı sırada dengesini kaybederek molozların üstüne düştü.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F. G, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
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