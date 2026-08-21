Haberler

Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.Ö. idaresindeki 34 DV 7460 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammet M.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var

3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Bakan Gürlek duyurdu: Tribünler ile turistik mekanları mesken tutan çetelere dev operasyon

İki meşhur taraftar grubuna operasyon: Gözaltılar var
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim

Fener kariyeri bitti! Yerine gelecek isim bomba
Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti! UEFA ülke puanında son durum

Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...

Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler
Salah Trabzon'u karıştırdı

Yorum Trabzonspor taraftarının