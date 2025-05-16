Sinop'ta Afet Farkındalık Eğitimi Verildi
Sinop Afat Müdürlüğü, Boyabat Kaymakamlığı personeline ve kursiyerlere afet farkındalık, yangın farkındalık ve şüpheli posta konularında eğitimler düzenledi. Eğitimde, afet anında doğru davranışlar ve uygulamalı tatbikatlar ile bilgi verildi.
Sinop Afat Müdürlüğü, Boyabat Kaymakamlığı personeli ve kursiyerlere "afet farkındalık", "yangın farkındalık" ve "şüpheli posta" eğitimleri verdi.
Kaymakamlık salonundaki eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar hakkında bilgiler verildi. Daha sonra, deprem ve yangın senaryoları üzerinde uygulamalı tatbikatlar yapıldı.
Kaymakam Enver Yılmaz, emeği geçen Sinop Afat Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Afetlere karşı eğitimli ve bilinçli olmanın can kaybı ve yaralanmaları önleyeceğini asla unutmamalıyız." dedi.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel