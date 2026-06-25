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Sinop'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu: Bağımlılığa Karşı Pedal Çevirdiler

Sinop'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu: Bağımlılığa Karşı Pedal Çevirdiler
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Sinop'ta düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nda gençler, çocuklar ve yetişkinler bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi. Etkinlikte bir kişiye bisiklet, 57 kişiye ise çeşitli hediyeler verildi. Yeşilay Sinop Şube Başkanı Gülbahar Esra Özgenç, sağlıklı nesillerin önemine vurgu yaparak, bisiklet turunun sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek için güçlü bir mesaj olduğunu belirtti.

Sinop'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu etkinliği kapsamında, gençler, çocuklar ve yetişkinler bağımlılığa karşı pedal çevirdi.

Yeşilay Sinop Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen bisikletli grup, Tuzcular, Sakarya ve Atatürk caddelerini takip ederek başlangıç noktasına döndü.

Organizasyonun ardından düzenlenen çekilişte bir kişiye bisiklet, 57 kişiye ise şapka, yağmurluk ve futbol topu gibi çeşitli hediyeler verildi.

Yeşilay Sinop Şubesi Başkanı Gülbahar Esra Özgenç, etkinlikte yaptığı konuşmada, sağlıklı nesillerin, sağlıklı bir geleceğin en güçlü teminatı olduğunu söyledi.

Yeşilay olarak 106 yıldır buna yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Özgenç, şöyle konuştu:

"Bugün burada yalnızca bir bisiklet turu gerçekleştirmiyoruz, sağlıklı yaşamı, hareketli hayatı ve bağımlılıklardan uzak bir geleceği birlikte destekliyoruz. Yeşilay olarak 106 yıldır insanımızın, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Biliyoruz ki sağlıklı nesiller, sağlıklı bir geleceğin en güçlü teminatıdır. Bugün attığımız her pedal, bağımlılıklara karşı sağlıklı yaşamı seçmenin, sporun ve dayanışmanın önemini vurgulayan güçlü bir mesajdır."

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından yapılan bisiklet gösterisi ile son buldu.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
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