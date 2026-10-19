Sinop Saraydüzü'nde cami lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu

Sinop Saraydüzü'nde cami lojmanında çıkan yangın hasara neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Yukarı Başekin köyünde cami imamının kaldığı lojmanda çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında lojmanda hasar oluştu; imamın olay sırasında evde olmadığı belirtildi.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde camiye ait lojmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Yukarı Başekin köyünde, cami imamının kaldığı ve o sırada evde olmadığı lojmandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında lojmanda hasar oluştu.
Kaynak: AA