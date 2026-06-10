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Sinop sahillerinde binlerce deniz anası görüntülendi

Sinop sahillerinde binlerce deniz anası görüntülendi
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Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta sahillerde gruplar halinde binlerce denizanası görüldü. Uzmanlar, mevsimsel değişiklikler ve kirliliğin denizanası artışında etkili olduğunu belirtti.

Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta sahillerde denizanası yoğunluğu yaşanıyor.

175 kilometre kıyı şeridine sahip olan ve Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta, sahillerde gruplar halinde binlerce denizanası görüntülendi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, AA muhabirine, denizanalarının üreme dönemlerinde kıyı kesimlerinde gruplar halinde görülebildiklerini söyledi.

Daha önce yaptıkları araştırmalara göre Karadeniz'deki denizanası varlığında artış yaşandığını dile getiren Bat, bunun mevsimsel değişiklikler ve kirlilik gibi sebeplerden kaynakladığını belirtti.

Denizanalarının pasif yüzücü canlılar olduğuna dikkati çeken Bat, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla üreme dönemleri sürecinde rüzgarın da etkisiyle sahillere kadar gelebiliyorlar. Çünkü bu canlılar pasif yüzücüdürler. Rüzgarların oluşturduğu akıntı ve dalgalar aracılığıyla açıktan kıyılara sürüklenmeleri mümkün olabiliyor. Bir başka etken, deniz suyu sıcaklığında yaşanan artış. Artışa bağlı olarak bu canlılar kıyı kesimlere gelebiliyor."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
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