Sinop Mehter Takımı İlk Gösterisini Gerçekleştirdi
Sinop'ta farklı meslek sahiplerinden oluşan Mehter Takımı, ilk gösterisini Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Etkinliğe Vali ve yerel temsilciler katıldı. Mehter takımı, 3 Kasım'da Sinop'un fethinin 811. yıl dönümü etkinliklerinde de sahne alacak.
Sinop'ta farklı meslek sahiplerinin oluşturduğu "Sinop Mehter Takımı", ilk gösterisini yaptı.
Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Turizm Derneği tarafından farklı meslek sahibi 25 kişinin bir araya getirilerek kurulan mehter takımı ilk gösterisini gerçekleştirdi.
Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde müzisyen Ahmet Sever şefliğinde gerçekleştirilen gösteriye Vali Mustafa Özarslan, Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Turizm Derneği Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Mehter takımı, 3 Kasım'da Sinop'un fethinin 811. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında da konser verecek.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel