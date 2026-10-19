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Sinop İl Emniyet Müdürü Tecimer, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

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Sinop İl Emniyet Müdürü Tecimer, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Recep Tecimer, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Tecimer, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy ile görüşerek müdürlükte inceleme yaptı ve tüm personelle bir araya geldi.

Sinop İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Tecimer, ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy ile bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Tecimer, Müdürlükte görev yapan tüm personelle de buluştu.

Kaynak: AA
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