Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın hasara neden oldu

Korucuk Mahallesi'ndeki Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden hastane görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, polikliniklerde hasara yol açtı.