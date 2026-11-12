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Sinop Gerze'de öğrenci ve velilere siber tehditler ve narkotik suç semineri verildi

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Gerze ilçesinde öğrenci ve velilere güvenlik ve farkındalık semineri düzenledi. Seminerde gençleri hedef alan siber tehditler, narkotik suçlar ve aşırılık faaliyetleriyle mücadele ele alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde öğrenci ve velilere yönelik güvenlik ve farkındalık semineri verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce Gerze Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde öğrenci ve velilere gençlerin güvenliği, siber tehditler, narkotik suçlar ve aşırılık faaliyetleriyle mücadele konularında bilgi verildi.

Siber suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve çocuk şube müdürlükleri ile ilgili birimlerde görevli uzman personelin katıldığı seminerde özellikle gençleri hedef alan güncel tehditler ve dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler ele alındı.

Kaynak: AA
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