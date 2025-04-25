Sinop Gerze'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleşti
Sinop'un Gerze ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında yapıldı. 2024 yılı faaliyet raporlarının değerlendirildiği toplantıda encümen üyeliği seçimleri yapıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğü Salonu'nda Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri, köy muhtarları ve birlik üyeleri katıldı.
Toplantıda, birliğin 2024 yılı faaliyet raporları okunarak meclisin bilgisine sunuldu. Faaliyet raporlarının görüşülmesinin ardından, birlik encümeni üyeliği için seçim yapıldı.
Yapılan oylama sonucunda Abdaloğlu köyü muhtarı Erkan Ersoy ve Kızılcalı köyü muhtarı Mehmet Köksal, birlik encümeni üyeliğine seçildi.
Kaymakam Arabacı, seçilen encümen üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.