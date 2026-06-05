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Gerze'de ileri dönüşüm sergisi açıldı

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Sinop'un Gerze ilçesinde, atık malzemelerin ileri dönüşümle yeniden tasarlandığı sergi, sanatçı Esra Atıcı tarafından Gerze Hali'nde açıldı. Kaymakam Yıldız Büyüker, çevre bilincinin artırılması ve üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sinop'un Gerze ilçesinde ileri dönüşümle yeniden tasarlanan eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Sanatçı Esra Atıcı tarafından Gerze Hali'nde açılan sergide ileri dönüşümle yeniden tasarlanan çok sayıda eşya davetlilerin ilgisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Kaymakam Yıldız Büyüker, üretimin ve üreten bireylerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İleri dönüşüm çalışmalarının yaygınlaştırılmasının gelecek adına önem arz ettiğini aktaran Büyüker, "Özellikle çocuklar ve gençlerde çevre bilincinin geliştirilmesi geleceğe yapılan önemli bir yatırım. Bu tür etkinlikler de bu farkındalığın artırılmasına katkı sunuyor." dedi.

Sanatçı Esra Atıcı ise sergide kullanılan birçok materyalin bir zamanlar atık olarak görülen nesnelerden oluştuğunu belirterek, bakış açısının değişmesiyle değersiz kabul edilen malzemelerin yeniden anlam ve değer kazanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
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