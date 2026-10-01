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Sinop Boyabat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Sinop Boyabat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

O.A. yönetimindeki 57 DL 500 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda Y.K. idaresindeki 57 FB 794 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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