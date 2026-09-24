Sinop Boyabat'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sinop Boyabat'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta Sinop-Boyabat kara yolu Sanayi Kavşağı'nda otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı; sürücü ve diğer yaralı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
T.H. idaresindeki 67 AAB 961 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Sanayi Kavşağı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışanlar, Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, otomobildeki M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile G.Ö. ise Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
M.S'nin cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.