Sinop Boyabat'ta iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sinop Boyabat'ta iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Pehlivanlar köyünde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 57 ABN 144 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Pehlivanlar köyünde karşı yönden gelen V.G.'nin kullandığı 55 RG 195 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü V.G. ile 57 ABN 144 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA