Haberler

Sinop Boyabat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Boyabat'ta Karacaören köyü yakınlarında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

H.T. idaresindeki 57 ABK 730 plakalı hafif ticari araç, F.K'nin kullandığı 34 DM 2581 plakalı otomobille Karacaören köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan O.K, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”

Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: Hâlâ ağlıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Ankara'da görenleri şaşkına çeviren kurye! Otomobil lastiğini boynuna asıp motosiklet kullandı

Böyle taşımacılık görülmedi! Kurye lastiği boynuna astı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı

Birbirlerine hiç acımadılar;! Korku dolu anlar kamerada
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo

Fransa yenilgisi pahalıya patladı! A Milli Takım için acı tablo
Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı

Greenwood, Osimhen'i solladı! Artık 1 numara o
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti

Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
İstanbul'da narkotik soruşturmasında 164 şüpheli tutuklandı, 3 firari aranıyor

İstanbul'da dev operasyon! 150'den fazla tutuklama var