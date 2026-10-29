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Sinop Boyabat'ta 3 şüpheli gözaltına alındı, 24 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Sinop Boyabat'ta 3 şüpheli gözaltına alındı, 24 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler emniyete götürüldü.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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