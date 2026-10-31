Sinop Boyabat'ta 15 yaşındaki çocuğun üzerine kalas düştü, yaralandı

Sinop Boyabat'ta 15 yaşındaki çocuğun üzerine kalas düştü, yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde Karacaören köyündeki eski evin bahçesinde salıncağa binen 15 yaşındaki çocuğun üzerine, salıncağın bağlı olduğu çatıdaki kalas düştü. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde üzerine kalas düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karacaören köyündeki eski evin bahçesinde salıncağa binen C.K'nin üzerine salıncağın bağlı olduğu çatıdaki kalas düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan C.K, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA