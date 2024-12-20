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Sinop Belediyesi Halk Toplantısı Düzenledi

Sinop Belediyesi Halk Toplantısı Düzenledi
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Sinop Belediyesi, 9 aylık faaliyetlerini ve hizmetlerini halka aktarmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Belediye Başkanı Metin Gürbüz, etkinlikte adil yönetim ve halkın talepleri üzerinde durdu.

Sinop Belediyesi tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 9 aylık faaliyetleri ve yaptıkları hizmetlerle ilgili katılımcılara bilgi aktardı.

Gürbüz'ün yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve yöneticilerin de katıldığı toplantıda, vatandaşların talepleri de dinlendi.

Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, belediyelerin eşit ve adil bir yönetim şekli ortaya koymasının yasal zorunluluk olduğunu söyledi.

Sinop Belediyesi olarak hizmetlerin hayata geçirilmesi sürecinde halkın sesine de kulak verdiklerini vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Hepimiz Sinop sever olarak, burada nasıl gelecek hayal ettiğimizi, nasıl yaşam istediğimizi çok iyi biliyoruz. Siyasi tercihi ne olursa olsun bizlere, Sinop Belediyesinin tüm çalışanlarına sizlere eşit ve adil şekilde hizmet etmek görevi hem yasal hem de yönetmeliklerle verilmiştir. Biz de hukukun üstünlüğüne dayanarak her 3 ayın sonunda sizlerle bir araya geliyoruz."

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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