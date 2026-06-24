Sinop'ta lise öğrencilerince yıl sonu resim sergisi açıldı

Sinop Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi açıldı.

Tarihi askeri gazino binası önünde açılan sergide, öğrencilerce yapılan 100 eser yer aldı.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Mukaddes Kaya Uzunca, burada yaptığı konuşmada, sanatın öğrencilerin gelişiminde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Yaptıkları bu tür etkinliklerle öğrencileri ders stresinden uzaklaştırarak estetik bir bakış açısına sahip olmalarına katkıda bulunduklarını anlatan Uzunca, "Çocukların ön yargılarını ve korkularını yıkmaya çalıştık. Sergiyi okulda yapmayı planlıyorduk ancak çalışmalarımızın fazla olması nedeniyle Sinop halkının da bu eserleri görmesini istedik. Bu sergi öğrencilerimiz için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci de resimleri inceleyerek, öğrencileri tebrik etti.