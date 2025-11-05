Haberler

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Tutuklu Gazeteci Merdan Yanardağ'a Destek

Güncelleme:
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmasına tepki göstererek, hemen serbest bırakılmasını ve yargısal baskının sona ermesini talep etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), kendi sitelerinde yayınladığı yazıda, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. " Yanardağ, beş yıl içinde dördüncü kez yargılanıyor" ifadesini vurgulayan RSF, "gazetecinin derhal serbest bırakılmasını ve kendisini susturmaya yönelik yargısal tacizin son bulmasını" talep etti.

RSF, Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin geçen mayıs ayında, " Yanardağ'ın 2023 yılında 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklanmasının hak ihlali olduğuna hükmettiğini" hatırlattı. Yüksek Mahkeme, gazetecinin bir terör örgütünün yöntemlerini övmediğine ve tutukluluğunun "özgürlük ve güvenlik hakkını" ihlal ettiğine karar vermiş, Yanardağ'a 166 bin 500 TL (yaklaşık 3 bin 400 avro) tazminat ödenmesine hükmetmişti. Ancak RSF, aynı gazetecinin kısa süre sonra yeniden gözaltına alınmasını "bitmeyen bir yargısal taciz zinciri" olarak nitelendirdi.

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Merdan Yanardağ'a yöneltilen absürt suçlamalar, TELE1'e uygulanan yaptırımlar ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen devam eden yargısal baskı, gazeteciyi susturma çabasının boyutunu gözler önüne seriyor. Bu zulüm artık sona ermeli" ifadelerini kullandı.

"Bitmeyen hukuki çile"

RSF'nin yazısında, Yanardağ'ın son yıllarda art arda açılan davalarla karşı karşıya kaldığını da hatırlatılarak, "Davalarını takip eden Sınır Tanımayan Gazeteciler, gazetecinin hukuki çilesine tanıklık ediyor" denildi.

Türkiye basın özgürlüğünde geriliyor

RSF verilerine göre, 2025 yılı başından bu yana Türkiye'de 20 gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklandı, üçü hala cezaevinde, üçü de ev hapsinde tutuluyor. Türkiye, RSF'nin 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 159'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
