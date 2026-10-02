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Sınır Tanımayan Doktorlar Kongo'da Ebola bilançosunda resmi rakamları yetersiz buldu

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Sınır Tanımayan Doktorlar Kongo'da Ebola bilançosunda resmi rakamları yetersiz buldu
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Sınır Tanımayan Doktorlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vaka ve can kaybının resmi rakamlardan yüksek olabileceği uyarısında bulundu. Salgında bugüne dek 8.000'den fazla doğrulanmış vaka ve yaklaşık 4.000 can kaybı bildirildi; şiddet olayları mücadeleyi zorlaştırıyor.

KİNŞASA, 2 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında gerçek vaka ve can kaybı sayısının, denetleme ve vaka tespitindeki eksiklikler nedeniyle resmi olarak açıklanan rakamlardan daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu. Ülkede kötüleşen güvenlik durumu da salgını kontrol altına alma çalışmalarını daha da sekteye uğratıyor.

Kuruluşun açıklamasına göre, salgının başlamasından bu yana 8.000 fazla doğrulanmış vaka ve yaklaşık 4.000 can kaybı bildirildi. Bunun ülkede bugüne kadar kaydedilen en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olduğu belirtildi.

Kuruluş ayrıca, Ebola ile mücadele çalışmalarında görev alan personelinden birinin Bundibugyo virüsü testinin pozitif çıktığını ve sıkı tıbbi protokoller çerçevesinde tedavi amacıyla Hollanda'ya gönderildiğini doğruladı.

Yardım kuruluşu, "Sağlık çalışanları en büyük risk altında bulunan gruplar arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler, ülkenin doğusunda tırmanan şiddet olaylarının Ebola ile mücadele çalışmalarını daha da zorlaştırdığı uyarısında bulundu. Ülkenin Ituri eyaletinde yer alan Kigonze'deki yerinden edilmiş kişilerin barındığı kampta, şüpheli hastalar için önemli bir geçiş merkezinin yangında kullanılamaz hale gelmesinin ardından Ebola ile mücadele çalışmalarının daha da zorlaştığı belirtildi.

Mayıs ayında ilan edilen salgın, Batı Afrika'da 2014-2016 yıllarında yaşanan salgının ardından dünyada kaydedilen en büyük ikinci Ebola salgını olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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