MSF: İsrail'in Lübnan'ın yoğun bölgelerinde ayrım gözetmeyen saldırıları kabul edilemez

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Lübnan'daki Acil Durum Koordinatörü Christopher Stokes, İsrail'in Lübnan'ın yoğun bölgelerindeki ayrım gözetmeyen saldırılarının tümüyle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

ABD ile İran arasında geçici "bölgesel ateşkes" ilanından 10 saatten kısa bir süre sonra İsrail'in, Lübnan genelinde birçok şehir ve kasabaya saldırdığını belirten Stokes, "İsrail güçlerinin Lübnan genelindeki bu büyük ölçekli saldırısı, Beyrut, Saida ve Baalbek şehirleri dahil birçok yeri etkiledi. Birçok hastaneye çok sayıda hasta geldiği bildirildi. Lübnan Sağlığı Bakanlığına göre, yüzlerce kişi öldü ve yaralandı." ifadelerini kullandı.

Stokes, yoğun nüfuslu bölgelere yapılan bu ayrım gözetmeyen saldırıların tümüyle kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

MSF ekiplerinin, Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi'ne gelen, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı hastaya müdahale ettiğinin altını çizen Stokes, hastaların şarapnel yaralanmaları ve ağır kanamalarla geldiğini dile getirdi.

Stokes, "Sivillere yönelik sürekli saldırılar durdurulmalı. Sağlık tesisleri, personel ve hastalar korunmalıdır. İnsanların tekrar tekrar zorla yerinden edilmesi bir savaş suçudur ve durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23 kişi artarak 112'ye, yaralıların sayısının 837'ye yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.