Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail, Gazze'de insani yardım çalışanlarını taşıyan otobüsümüzü hedef aldı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in, Gazze'de insani yardım çalışanlarını taşıyan otobüsünü hedef aldığını duyurarak, "İsrail güçleri, bir kez daha insani yardım ve sağlık personelinin güvenliğini açıkça hiçe saydığını gösterdi." açıklamasında bulundu.

MSF, saldırıya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Gazze kentinde 10 insani yardım çalışanını taşıyan MSF otobüsünün İsrail hava saldırısında hasar gördüğü ve bir çalışanın yaralandığı bildirildi.

Otobüsün, tavanındaki büyük logo sayesinde açıkça MSF aracı olarak tanımlanabildiğine işaret edilen paylaşımda, "İsrail güçleri, bir kez daha insani yardım ve sağlık personelinin güvenliğini açıkça hiçe saydığını gösterdi. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Siviller, sağlık çalışanları ve insani yardım personeli korunmalı." çağrısında bulunuldu.

Paylaşımda, üzerinde açıkça logolar bulunan tıbbi ve insani yardım araçlarının hedef alınmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA