Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, sınır illerinin güvenlik durumu ve hudut güvenliği ile mücadele konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı düzenlendi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, video konferans sistemi üzerinden sınır illerdeki valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı.

İlgili birimlerin sahadaki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Sınır hattının güvenliği hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, bakan yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay valileri katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülke de vuruldu
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü