Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda, hudut güvenliğinin korunması ve düzensiz göçle ilgili alınacak tedbirler ele alındı. Bakan, Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki kararlılığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar, acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıklarının detaylı olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Sayın Bakanımız, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti. Toplantıya, Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt video konferans sistemi ile katıldı."

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu. İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda tüm birimlerimizle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde kararlı bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın kendisinden istediğini açıkladı: Kabul ettim
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan saldırı savunması: İki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı

İran saldırısı için kılıf buldu: Vurmasaydık...
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Geri döndüler! İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Trump'tan saldırı savunması: İki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı

İran saldırısı için kılıf buldu: Vurmasaydık...
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Netanyahu 'vuruyoruz' dedi, Tahran'a bombalar düştü! Görüntüler korkunç

Netanyahu "vuruyoruz" dedi, Tahran'a bombalar düştü!