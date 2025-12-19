Haberler

Kocaeli'de sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Belediye Başkanı Büyükakın okula geldi

İzmit Atatürk Ortaokulu'nda sınıf başkanı seçilen Berat Ege Sarı, belediye başkanını okula getirme vaadini yerine getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencilerle buluşarak onlara başarıyı anlatıp motivasyon verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Berat Ege Sarı, sınıf başkanı seçilirse Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı okula getireceği vaadinde bulundu.

Seçim vaadini sosyal medyadan öğrenen Büyükakın, Berat'ın sözünü gerçekleştirmek için okula giderek öğrencilere sürpriz yaptı.

İlk olarak okul müdürü Ali İlengiz'i ziyaret eden Büyükakın, ardından Berat'ın sınıfına gitti.

Berat, çiçek takdim ettiği Büyükakın'ı okulda görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükakın da teşekkür ederek Berat Ege Sarı'nın başkanlığını kutladı.

Öğrencilerle sohbet eden Büyükakın, başarının kolay yoldan elde edilemeyeceğini, çok çalışmak gerektiğini ve emek verilmeden başarıya ulaşılamayacağını anlattı.

Büyükakın, "Emeksiz başarı sahtedir." diyerek kendisinin günde ortalama 6 saat uyuyabildiğini, kalan zamanının büyük kısmını da Kocaeli için çalışmaya ayırdığını kaydetti.

Verimli ve akıllı çalışmanın önemini vurgulayan Büyükakın, "Sihirli formüller aramanıza gerek yok. Asıl sihir sizde. Başarının anahtarı sizde." ifadesini kullandı.

Öğrencilerle vedalaştıktan sonra öğretmenler odasına giden Büyükakın'a, ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
