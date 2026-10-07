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Singapur, Kovid-19 aşısını 12 Ekim'den itibaren ulusal programlara dahil edecek

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Singapur Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının 12 Ekim'den itibaren ulusal çocukluk ve yetişkin aşılama programlarına dahil edileceğini bildirdi. Aşı, 60 yaş ve üzerindekiler ile 6 aylık ve üzerindeki tıbbi açıdan riskli kişilere ve bakım kuruluşunda kalanlara tavsiye edildi.

Singapur'da, Kovid-19 aşısının ulusal aşılama programlarına dahil edileceği bildirildi.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'un özellikle yaşlılar ve tıbbi açıdan riskli kişiler için ciddi hastalık riski oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısının 12 Ekim'den itibaren ulusal çocukluk dönemi ve yetişkin aşılama programlarına dahil edileceği bildirildi.

60 yaş ve üzerindekilerin, 6 aylık ve üzerindeki tıbbi açıdan riskli kişilerin ve bakım kuruluşlarında kalanların aşı yaptırmalarının tavsiye edildiği kaydedilen açıklamada, sağlık çalışanları ile tıbbi açıdan riskli kişilerle yaşayan veya çalışanların da aşı yaptırmalarının teşvik edildiği aktarıldı.

Açıklamada aşıların, Singapur vatandaşları, daimi ya da uzun süreli oturum izni sahipleri ile belirli kısa süreli oturum izni olanlar için program dahilindeki sağlık kuruluşlarında ücretsiz olmaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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