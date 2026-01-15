Singapur Başbakanı Wong, İşçi Partisi lideri Singh'in "muhalefet lideri" ünvanını geri aldı

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, İşçi Partisi lideri Pritam Singh'i, yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle parlamentoda yapılan oylamanın ardından "muhalefet liderliği"nden aldı.

BBC'nin haberine göre, Singh, parlamento komitesine yalan beyanda bulunmaktan suçlu bulundu.

Üç saat süren oturumun ardından, Singh'in muhalefet liderliğine uygun olmadığını belirten önerge, parlamentoda kabul edildi.

Singapur Başbakanı Wong, oylamanın sonuçları doğrultusunda, İşçi Partisi lideri Singh'in muhalefet lideri ünvanını aldığını açıkladı.

Singh'in muhalefet liderliğine devam etmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Wong, İşçi Partisini, muhalefet liderliğine başka bir milletvekilini aday göstermeye çağırdı.

Ülkede "muhalefet lideri" ünvanını taşıyan ilk kişi olan Singh ise ısrarla suçsuz olduğunu savunarak çalışmalarına, milletvekili olarak devam edeceğini belirtti.