Singapur'da Elektronik Sigara Yasağı Yabancılara da Uygulanacak

Singapur hükümeti, ülkedeki elektronik sigara kullanımına ilişkin yasağın eylülden itibaren yabancı vatandaşlara da uygulanmasına ve kuralları ihlal etmeleri halinde para cezasının yanı sıra ülkeye girişlerinin yasaklanmasına karar verdi.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Singapur'da hükümet, sağlığa zararları nedeniyle ülkede elektronik sigara kullanımını yasaklayan yasaların uygulanması için yeni sıkı tedbirleri hayata geçiriyor.

İçişleri ile Sağlık Bakanlığından yetkililer, elektronik sigara yasağının 1 Eylül'den itibaren ülkedeki yabancı vatandaşlar ve turistler için de geçerli olacağını duyurdu.

Yetkililerin açıkladığı kurallar kapsamında, elektronik sigara taşıdığı veya kullandığı tespit edilen yabancı vatandaşlar, para cezasına çarptırılmalarının yanı sıra sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Buna göre, yabancı vatandaşların, kuralların ilk ihlalinde para cezasına çarptırılması, ihlalin tekrarlanması halinde ise vizelerinin kısıtlanması öngörülüyor.

Kısa süreli ziyaretçi vizesi bulunanların ikinci ihlalde ülkeye tekrar girişlerinin yasaklanacağını belirten yetkililer, çalışma veya öğrencilik gibi uzun süreli vize sahiplerinin ise üçüncü ihlalde sınır dışı edilebileceğini ifade etti.