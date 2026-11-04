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Singapur'da 660 elektrikli otobüs 2026 sonundan itibaren kademeli hizmete alınacak

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Singapur'da 660 elektrikli otobüs 2026 sonundan itibaren kademeli hizmete alınacak
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Singapur'da 660 yeni elektrikli otobüs, 2026 sonundan itibaren kademeli olarak hizmete alınacak. Kara Taşımacılığı Kurumu'na göre otobüs filosunun yarısı 2030'a, tamamı 2040'a kadar daha temiz enerjiyle çalışacak.

SİNGAPUR, 4 Kasım (Xinhua) -- Singapur'da kamu taşımacılığında kullanılan otobüsleri daha temiz enerjiye geçirme çalışmaları kapsamında, 2026 yılının sonundan itibaren 660 adet yeni elektrikli otobüs kademeli olarak hizmete alınacak.

Kara Taşımacılığı Kurumu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, 2030 yılına kadar kamu toplu taşımacılığında kullanılan otobüs filosunun yarısı elektrikli otobüslerden oluşacak. Filonun tamamı ise 2040 yılına kadar daha temiz enerji ile çalışır hale getirilecek.

Kaynak: Xinhua
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