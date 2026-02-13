Sinemalarda Bu Hafta: 8 Yeni Film Vizyona Girecek
(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda 8 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, aynı isimli romanlardan uyarlanan "Uğultulu Tepeler" ile "Momo" yer alıyor.
İşte o filmler:
Uğultulu Tepeler
Emily Brontë'nin romanından uyarlanan film, Catherine ve Heathcliff arasındaki ilişkiyi anlatıyor.
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Emerald Fennell
Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau
Sessiz Tepe: Dönüş
Büyük aşkından ayrılan James, gizemli bir mektup alır ve mektup onu sevdiği kadını aramak için Silent Hill'e geri çağırır. Ancak Silent Hill tamamen terk edilmiş ve hayalet şehre dönüşmüştür. Karanlığın ele geçirdiği bu yerde hayatta kalmayı başarıp çok geç olmadan Mary'i kurtarabilecek midir?
Tür : Korku
Yönetmen: Christophe Gans
Oyuncular: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange (III)
Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim
Hasta çocuğunun bakımı için büyük gayret sarf eden ve bu esnada işini aksatmamaya çalışan bir anne Linda, güçlüklerle dolu hayatında bir krizle daha yüzleşmek zorunda kalır. Evlerindeki tesisat sorunu nedeniyle bir odanın tavanında devasa bir delik açılmıştır. Bunun üzerine, bir motelde kalmaya başlarlar. Her şey günden güne karışmakta ve güçleşmektedir.
Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Mary Bronstein
Oyuncular: Rose Byrne, Helen Hong, Josh Pais
Momo
Momo, Michael Ende'nin aynı adlı klasik romanından uyarlanarak, çevresindekileri dinleme yetisiyle tanınan Momo'nun "Duman Adamlar" olarak bilinen zaman hırsızlarına karşı macerasını merkezine alıyor.
Tür: Aile, Fantastik, Macera
Yönetmen: Christian Ditter
Oyuncular: Alexa Goodall, Araloyin Oshunremi, Laura Haddock
Sırat
Oğluyla Fas dağlarındaki bir partiye gelen bir adam, birkaç ay önce başka bir partide kaybolan kızı Marina'yı aramaktadır. Marina'yı bulma umuduyla son bir parti arayan bir grup insanın peşine takılırlar.
Tür: Dram
Yönetmen: Oliver Laxe
Oyuncular: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy
Olay Para
Dinçer ve Koray, bu bataktan çıkmaya çalışırken Dinçer'in banka hesabına gece yarısı beş milyon lira yatırılır ancak bu para, göründüğü kadar masum değildir; "Olay Para"dır.
Tür: Komedi
Yönetmen: Kıvanç Baran Arslan
Oyuncular: Kıvanç Baran Arslan, Kadir Polatçı, Cemil Şahin
Kahraman Cüceler: Görev Başında
Sıradan yaşamlarının dışına çıkmak istemeyen topluluğun yaşlı üyeleri tarafından fikirleri pek de hoş karşılanmayan Elfie, bir gün Bo ile tanışır. Bo, eğlenmeyi çok seven, cesur ve teknolojik cihazlar konusunda çok yetenekli bir cücedir. Farklı bir topluluğun üyesi olan Bo' nun arkadaşları da kendisi kadar alışılmadık yeteneklere sahiptir. Onların amaçları Elfie' nin yapmaya çalıştığı gibi insanlara yardım etmek değildir. Aynı zamanda şehrin polis teşkilatında çalışan memur Lanski ve hırçın kedisi Polipette cüceleri yakalamaya kararlıdırlar. Elfi' nin kısa sürede Bo ile kurduğu dostluk, 250 yılı aşkın süredir ayrı olan iki topluluğu karşı karşıya getirir.
Tür: Aile, Animasyon, Macera
Yönetmen: Ute von Münchow-Pohl
Oyuncular: Jella Haase, Paul Pizzera, Annette Frier
Kedi Yok
Ünlü bir tablonun çalınması, suç çetesi üyeleri ile soyulan müze personeli arasında beklenmedik bir çatışmaya yol açar. Kavga eden tarafların ilişkisinin beklenmedik bir şekilde sevgililiğe dönüşmesiyle beklenmedik olayların gelişir.
Tür: Komedi
Yönetmen: Sarah Noah
Oyuncular: Asser Yassin, Asmaa Galal, Mohamed Shahin