Sinemalarda Bu Hafta: 8 Yeni Film Vizyona Girecek

Bu hafta sinemalarda dikkat çeken 8 yeni film vizyona girecek. 'Uğultulu Tepeler' ve 'Momo' gibi roman uyarlamaları öne çıkıyor.

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda 8 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, aynı isimli romanlardan uyarlanan "Uğultulu Tepeler" ile "Momo" yer alıyor.

İşte o filmler:

Uğultulu Tepeler

Emily Brontë'nin romanından uyarlanan film, Catherine ve Heathcliff arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Emerald Fennell

Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau

Sessiz Tepe: Dönüş

Büyük aşkından ayrılan James, gizemli bir mektup alır ve mektup onu sevdiği kadını aramak için Silent Hill'e geri çağırır. Ancak Silent Hill tamamen terk edilmiş ve hayalet şehre dönüşmüştür. Karanlığın ele geçirdiği bu yerde hayatta kalmayı başarıp çok geç olmadan Mary'i kurtarabilecek midir?

Tür : Korku

Yönetmen: Christophe Gans

Oyuncular: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange (III)

Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim

Hasta çocuğunun bakımı için büyük gayret sarf eden ve bu esnada işini aksatmamaya çalışan bir anne Linda, güçlüklerle dolu hayatında bir krizle daha yüzleşmek zorunda kalır. Evlerindeki tesisat sorunu nedeniyle bir odanın tavanında devasa bir delik açılmıştır. Bunun üzerine, bir motelde kalmaya başlarlar. Her şey günden güne karışmakta ve güçleşmektedir.

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Mary Bronstein

Oyuncular: Rose Byrne, Helen Hong, Josh Pais

Momo

Momo, Michael Ende'nin aynı adlı klasik romanından uyarlanarak, çevresindekileri dinleme yetisiyle tanınan Momo'nun "Duman Adamlar" olarak bilinen zaman hırsızlarına karşı macerasını merkezine alıyor.

Tür: Aile, Fantastik, Macera

Yönetmen: Christian Ditter

Oyuncular: Alexa Goodall, Araloyin Oshunremi, Laura Haddock

Sırat

Oğluyla Fas dağlarındaki bir partiye gelen bir adam, birkaç ay önce başka bir partide kaybolan kızı Marina'yı aramaktadır. Marina'yı bulma umuduyla son bir parti arayan bir grup insanın peşine takılırlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Oliver Laxe

Oyuncular: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy

Olay Para

Dinçer ve Koray, bu bataktan çıkmaya çalışırken Dinçer'in banka hesabına gece yarısı beş milyon lira yatırılır ancak bu para, göründüğü kadar masum değildir; "Olay Para"dır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Kıvanç Baran Arslan

Oyuncular: Kıvanç Baran Arslan, Kadir Polatçı, Cemil Şahin

Kahraman Cüceler: Görev Başında

Sıradan yaşamlarının dışına çıkmak istemeyen topluluğun yaşlı üyeleri tarafından fikirleri pek de hoş karşılanmayan Elfie, bir gün Bo ile tanışır. Bo, eğlenmeyi çok seven, cesur ve teknolojik cihazlar konusunda çok yetenekli bir cücedir. Farklı bir topluluğun üyesi olan Bo' nun arkadaşları da kendisi kadar alışılmadık yeteneklere sahiptir. Onların amaçları Elfie' nin yapmaya çalıştığı gibi insanlara yardım etmek değildir. Aynı zamanda şehrin polis teşkilatında çalışan memur Lanski ve hırçın kedisi Polipette cüceleri yakalamaya kararlıdırlar. Elfi' nin kısa sürede Bo ile kurduğu dostluk, 250 yılı aşkın süredir ayrı olan iki topluluğu karşı karşıya getirir.

Tür: Aile, Animasyon, Macera

Yönetmen: Ute von Münchow-Pohl

Oyuncular: Jella Haase, Paul Pizzera, Annette Frier

Kedi Yok

Ünlü bir tablonun çalınması, suç çetesi üyeleri ile soyulan müze personeli arasında beklenmedik bir çatışmaya yol açar. Kavga eden tarafların ilişkisinin beklenmedik bir şekilde sevgililiğe dönüşmesiyle beklenmedik olayların gelişir.

Tür: Komedi

Yönetmen: Sarah Noah

Oyuncular: Asser Yassin, Asmaa Galal, Mohamed Shahin

500

