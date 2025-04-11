Sinemalarda Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Yeni Film
Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Cannes Film Festivali'nde Altın Kamera Ödülü'nü kazanmış 'Armand' ve başrolünde Rami Malek'in yer aldığı 'Amatör' bulunuyor.
(ANKARA) - Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Cannes Film Festivali'nde Altın Kamera Ödülü'nü alan "Armand" ile başrolünde Rami Malek'in oynadığı "Amatör" yer alıyor.
İşte o filmler:
Armand
Tatile kısa bir süre kala okuldaki bir olayın ardından Armand ve Jon'un ebeveynleri yönetim tarafından çağrılır. İki çocuk hakkında ortaya atılan suçlama ortalığın karışmasına neden olur ancak gerçekte ne olduğunu kimse bilmemektedir. Ebeveynler ve okul personeli ne olabileceğine ilişkin tartışmaya girer ve toplantı kısa sürede kontrolden çıkar. Ebeveynler hakkındaki gerçekler ortaya çıktıkça olay daha da karmaşık bir hal alır.
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Halfdan Ullmann Tøndel
Oyuncular: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Endre Hellestveit
Amatör
CIA'de çalışan yetenekli ama içine kapanık Charles Heller'ın hayatı, karısının Londra'daki terör saldırısında öldürülmesiyle altüst olur. Ancak Charles'ın amirleri bu davayı takip etmeye hiç ilgi göstermezler. Derin bir acı ve kontrol edilemeyen bir öfkeyle hareket eden Charles, bulunduğu çevreyi terk ederek, tehlikeli bir göreve çıkar.
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: James Hawes
Oyuncular: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan
Drop: Kabul Et veya Reddet
Violet, uzun bir sre yalnız kaldıktan sonra yeniden bir randevuya çıkar. Henry ile tanışması başlangıçta ümit verici olsa da, bu romantik atmosfer kısa sürede bozulur. Violet'in cep telefonuna anonim mesajlar gelmesiyle randevusu bir kabusa dönüştürür. Bir yabancı, Violet'i talimatlarına tam olarak uymadığı taktirde oğlu Toby'yi ve kız kardeşi Jen'i öldürmekle tehdit eder.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Christopher Landon
Oyuncular: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane
Fena Halde Fiorella
Aynı gecekonduda yaşayan Pir Memmik, Şair, Duvar ve Falso Kader, mezarlıkta çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışır. Onların hayatı, bir gün mezarlığa zengin bir yaşlı adamın gelmesiyle değişir. Bu gizemli adamın aniden ölümü arkadaşların karanlık planlar yapmalarına neden olur.
Tür: Dram
Yönetmen: Mehmet Yamak
Oyuncular: Mehmet Emrah Bingöl, Barış Bölükbaşı, Omid Darvishi
Cesur Yaga ve Sihirli Dünya
Cesur Yaga, mucit kedisi ve neşeli dostlarıyla birlikte masalsı bir krallıktaki küçük bir kulübede yaşar. Sihirde ustalaşmaya çalışan Yaga'nın amacına ulaşabilmesi için yıllar önce kötü kalpli Belladonna tarafından çalınan Sihir Kitabı'nı bulması gerekir.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Vladimir Sakov
Tohatlıyız Heri
Mehmet'in sevdiği kadın Hediye ile kavuşmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Yasin Acun
Oyuncular: Kürşat Akgül, Nursel Özdemir, Ahmet Durmaz
Hamia: Musakkai Cin
Muska yaparak geçinen Esat'ın, kendi cinleri tarafından öldürülmesinin ardından oğulları Kenan ve Tuncay'ın olayı çözmeye çalışmasını konu ediniyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Bülent Orçin
Oyuncular: Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin