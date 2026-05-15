Sinema Salonlarında Bu Hafta: 6 Yeni Film Vizyona Girecek

Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei’nin başrolde olduğu "Moda" ile fantastik ve komedi türündeki "Sihirli Annem: Periler Okulu" yer alıyor. Ayrıca, Tom Cruise’un başrolünde olduğu "Top Gun" da yayınlanmasının 40. yılı dolayısıyla yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Sihirli Annem: Periler Okulu

Dünyanın bütün perilerin varlığından haberdar olmasının ardından Periliçe sihir yaparak fanilerin hafızasını siler. Küçük perilerin eğitimi de artık Dünya'da değil, Periler alemindeki Periler Okulu'nda verilecektir. Dudu, Betüş, Perihan ve Pakize okulda görev alırlar fakat onları, okulda bekleyen başka sihirli güçler de vardır.

Tür: Komedi, Aile, Fantastik

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncular: Gül Onat, Nevra Serezli, İnci Türkay

Moda

Amerikalı sinemacı Maxine, hayatıyla ilgili kritik bir dönüm noktasında Paris Moda Haftası için şehre gelir. Bu yolculukta hem zorluklarla yüzleşir hem de kendini yeniden keşfeder.

Tür: Dram

Yönetmen: Alice Winocour

Oyuncular: Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei

Siccin 9

Hayatı boyunca babası Rıza'yı hiç tanımadan büyüyen Cemal, köklerini bulmak amacıyla yıllar sonra baba evine döner. Ancak eve attığı ilk adımla yalnızca ailesine değil, tüm soylarına bulaşmış karanlık bir mirasın içine çekilir. Cemal'in dönüşü, yıllardır bastırılmış sırları ve doğaüstü güçlerle mühürlenmiş laneti yeniden harekete geçirir.

Tür: Korku

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Burcu Almeman, Fahrettin Avcı, Buse Kayali

Saplantı

Gizemli "Bir Dilek Çubuğu"nu kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz romantik bir adam, dilediğini tam anlamıyla elde eder. Ancak kısa süre sonra bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.

Tür: Korku

Yönetmen: Curry Barker

Oyuncular: Michael Johnston (II), Inde Navarrette, Cooper Tomlinson

Top Gun

Miramar Donanma Hava Üssü'nde seçkin pilotların eğitim aldığı Top Gun programına katılan Pete "Maverick" Mitchell'ın hikayesini anlatır. Başarılı ama kurallara meydan okuyan Maverick, hem Top Gun ödülü için rakibi Tom "Iceman" Kazansky ile mücadele eder hem de yaşadığı kayıplar ve aşk ilişkisiyle yüzleşir. Zorlu bir görevin ardından gerçek bir pilot olmanın ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışır.

Tür: Aksiyon, Dram, Romantik

Yönetmen: Tony Scott

Oyuncular: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt

Lanet

Amerikalı bir genç, Birleşik Krallık'taki bir yatılı okula gönderildiğinde, çok geçmeden oraya içinde "Jack" bebeği olan eski ve gizemli bir kutu bulması için gönderildiğini keşfeder. Yeni sınıf arkadaşlarının zoruyla okul arazisinde saklanan bu esrarengiz eserin aranmasına dahil olur. Altı öğrenci, kutuyu açtıktan sonra kendilerini intikam ve kaosa karşı doyumsuz bir susuzluğa sahip öfkeli ve şiddetli bir iblisle savaşırken bulur.

Tür: Korku

Yönetmen: Lawrence Fowler

Oyuncular: Nicholas Anscombe, Isabella Colby Browne, Leona Clarke

Patiler: O Zaman Dans

Dans videoları çekip komik içerikler üreterek sosyal medyada parlamaya çalışan aile, ne kadar uğraşsa da internetin en büyük yıldızı olan Kedi Cat'in popülerliğine ulaşamaz. Ancak bir gün tesadüf eseri Kedi Cat ile komşu olmaları, her şeyi değiştirir. Başta rekabet gibi görünen bu ilişki zamanla dostluk, kıskançlık ve bol kahkaha dolu bir maceraya dönüşür.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Elena Galdobina

Kaynak: ANKA
