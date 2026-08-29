Sinema dünyasının yıldızları, Venedik Film Festivali'ne Filistin bayrağı için çağrı yaptı

Sinema dünyasının yıldız isimleri, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde iki Filistinli yönetmenin filmlerinin gösterilecek olması dolayısıyla festival sırasında Filistin bayrağının da yer almasını talep eden bir çağrıda bulundu.

Dünyanın en eski sinema festivali olan Uluslararası Venedik Film Festivali'nin başlamasına sayılı günler kala, ünlü isimlerden oluşan "Venice4Palestine (Filistin İçin Venedik)" Filistin'e destek sesini yükseltti.

"Filistin İçin Venedik" girişimi, Lido Adası'nda 2 Eylül'de kapılarını açacak festival öncesinde yayımladıkları mektupta, Filistinli yönetmen Ahmed Hassouna'nın yönettiği "Al Mowaten Osama" ve Muayad Alayan'ın yönettiği "Hiwar ma' albahr" adlı 2 filmin festivalde gösterilecek olması dolayısıyla Filistin bayrağının da festival sırasında diğer katılımcı ülkelerin bayraklarıyla dalgalandırılmasını istedi.

Mektupta, film endüstrisi genelinde şeffaflık ve İsrail hükümetiyle bağlantılı kuruluş ve kurumlarla yapılan anlaşmaların askıya alınması talebi de yer aldı.

"Venice4Palestine (Filistin İçin Venedik)" girişiminin imzacıları arasında Matteo Garrone, Marco Bellocchio, Abel Ferrara, Alba ve Alice Rohrwacher, Toni ve Peppe Servillo, Roger Waters ile Annie Ernaux gibi ünlü isimler bulunuyor.

Söz konusu girişim, geçen yıl da Venedik Film Festivali'nin, Gazze'deki insani krizi ve soykırımı kınamasını talep eden bir mektup imzalamıştı.

Kaynak: AA